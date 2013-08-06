البنوك السعودية ترفع طاقتها تحسباً لزيادة الطلب النقدي

قال طلعت حافظ الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية، إن البنوك في حالة استعداد تام تحسباً لأي طلب متزايد على النقد استعدادا لموسم العيد.

وأضاف حافظ أن البنوك لديها ما يعرف بغرف العمليات التي يتم من خلالها مراقبة أداء هذه الأجهزة، والتعرف على أي احتمالات لوقوع أعطال في الصراف الآلي، وهي عملية استباقية تنفذها البنوك كي يتم التعامل فورا مع أي عطل، فيما تقوم فرق البنوك بضخ الأوراق النقدية المطلوبة في هذه الأجهزة حتى لا يكون هناك أي توقف لأدائها، وفقا لصحيفة "الشرق الأوسط".

وتوقع أن تزيد عدد العمليات لأجهزة الصراف الآلي من الشبكة السعودية خلال شهر رمضان بنحو 8.9%، ليصل إجمالي ما سيجري سحبه إلى أكثر من 29.6 مليار ريال، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. بمعدل متوسط 1000 ريال لكل عملية، فيما يتوقع أن يصل النمو في عدد العمليات المصرفية من نقاط البيع 23 %، بواقع يصل إلى أكثر من 16.9 مليار ريال.

وفي سياق متصل يقول واصف كابلي عضو اللجنة التجارية في الغرفة التجارية بجدة إن عمليات الشراء غير المنضبطة في الأيام الأخيرة من رمضان، يدفع الكثير من التجار ومنافذ البيع إلى رفع أسعار أنواع مختلفة من المنتجات، التي يتحملها المستهلك المحلي وتشكل عامل ضغط على النفقات اليومية والشهرية، وهذا يعود إلى عدم وجود الخطط المسبقة ومعرفة الأولويات وعدم تراكمها وتنفيذ هذه الاحتياجات في عملية واحدة تتم في الأيام الأخيرة.

وقدر واصف كابلي إنفاق الأسرة الواحدة من ذوي الدخل المحدود، والمكونة من 5 أفراد في الأيام الأخيرة من رمضان ما بين 5 و6 آلاف ريال فيما يتجاوز هذا الرقم حجم الإنفاق لنفس الفترة للأسرة المقتدرة ليصل إلى قرابة 12 ألف ريال، لافتا أن كثيرا من الخدمات التي تقدم في هذه الفترة المتأخرة من شهر رمضان من مراكز التجميل ومنافذ بيع الأثاث والمفروشات وغيرها، تكون دون المستوى.

وشدد المسؤول المصرفي أن الإحصاءات تشير إلى أن نفاد النقد في أجهزة الصراف الآلي على مستوى المملكة، يعتبر محدودا ولا يشكل ما نسبته ثلاثة في المائة، وهذا يعود لعمليات المراقبة من قبل البنوك في تفقد أجهزتها بشكل دوري ومنتظم لضمان توفر السيول المطلوبة في هذه الأجهزة.