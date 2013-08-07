نمو أرباح "ستاندرد تشارترد" الإمارات لـ324 مليون دولار

حققت أرباح بنك "ستاندرد تشارترد" النصفية في الإمارات نمواً بمعدل 56%، قبل حسم الضرائب، لتصل إلى 324 مليون دولار (19 .1 مليار درهم) مقابل 208 ملايين دولار (36 763 مليون درهم) في نفس الفترة من العام الماضي.

ويرجع الفضل في النمو القوي في الأرباح إلى انخفاض القروض المتعثرة وتحسن البيئة الاقتصادية في الدولة. وقال البنك إن الاقتصاد الإماراتي يستمر بالتعافي مع نمو قوي في قطاعات التجارة والسياحة وخطط الإنفاق الحكومي الكبيرة في الأعوام القليلة المقبلة، وفقاً لصحيفة "الخليج".

تراجعت خسائر القيمة على القروض لدى البنك في الإمارات من 129 مليون دولار في النصف الأول من العام الماضي إلى نحو 17 مليون دولار (39 .62 مليون درهم) في النصف الأول من العام الجاري.

ووصل إجمالي عائدات التشغيل لدى البنك في الإمارات إلى 631 مليون دولار (32 .2 مليار درهم) في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، مقابل 627 مليون دولار في النصف الأول من العام الماضي.

ونمت الودائع لدى البنك في الإمارات بنحو 5 .4% في النصف الأول من العام الجاري لتصل القيمة الإجمالية لحسابات العملاء لدى البنك إلى 57 .15 مليار دولار (14 .57 مليار درهم) مقابل 91 .14 مليار دولار (72 .54 مليار درهم) في نهاية النصف الأول من العام الماضي.

وسجلت قروض العملاء لدى البنك نمواً بنحو 4% إلى 66 .14 مليار دولار (8 .53 مليار درهم) مقابل 11 .14 مليار دولار (78 .51 مليار درهم) في النصف الأول من العام الماضي.

ولفت البنك إلى النمو القوي في الدخل من خدمات الأفراد المصرفية والذي وصل إلى 17% في النصف الأول من العام الجاري بحسب البيانات المالية للبنك. وقال البنك إنه سجل خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري نمواً لافتاً في دخله من الرهونات العقارية بفضل التحسن المستمر في أداء أسواق العقارات في الدولة.

وقال البنك من جهة أخرى، إنه شهد خلال النصف الأول من العام الجاري نمواً لافتاً في دخله من الخدمات الإسلامية.