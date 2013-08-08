60 مليون دولار أرباح "الخليج الدولي" بالنصف الأول

بلغت أرباح بنك الخليج الدولي في السعودية، بعد استقطاع الضرائب 60.6 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الجاري، بزيادة قدرها 4.5%، مقارنة بالنصف الأول من العام السابق. وبلغت الأرباح الصافية خلال الربع الثاني من هذا العام 34.1 مليون دولار.

ووفقاً لصحيفة الرياض، فقد بلغ إجمالي الدخل 129.6 مليون دولار، محققاً زيادة مقدارها 9.8 مليون دولار أو ما يعادل 8% ، مقارنة بالنصف الأول من العام السابق.

وبلغ صافي إيرادات الفوائد في فترة الستة أشهر 76.2 مليون دولار، مرتفعة بـ8.7 مليون دولار (13%) عن الفترة المقابلة من العام الماضي، وتعكس الزيادة في صافي الإيرادات ارتفاع حجم وهوامش القروض نتيجة نجاح البنك في إعادة هيكلة أنشطته التمويلية بالتحول من الاعتماد على قروض المشاريع الطويلة الأجل إلى نموذج تمويل الشركات القائم على توفير جميع احتياجاتهم من الخدمات والمنتجات المالية من خلال إدارة فعالة للعلاقة بالعميل.

ويعزى النمو في الدخل من النقد الأجنبي إلى التوسع في تقديم المنتجات المهيكلة التي صممت لتساعد العملاء في التحوط من المخاطر المترتبة على تقلبات الأسواق.

أما إيرادات المتاجرة فقد بلغت 7.7 مليون دولار، أي بارتفاع مقداره 2.5 مليون دولار أو ما يعادل 48% مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي.

