"بنك صيني" يتسيد قائمة أكبر 1000 بنك في العالم في 2013

احتل البنك الصناعي والتجاري الصيني المركز الأول ضمن قائمة أكبر ألف بنك حول العام في عام 2013، وفق ما أعلن عنه موقع "ذي بانكر".

وبحسب صحيفة الأنباء الكويتية، فقد ارتفع البنك الصيني ـ مقره في بكين ـ عن ترتيبه السابق بمركزين، وبلغ رأسمال البنك 160.65 مليار دولار في 31 ديسمبر 2012 محققا نموا بلغت نسبته 14.72%.

ولدى البنك أصول بلغت قيمتها 2.79 تريليون دولار مما جعله يحتل المركز الأول من حيث الأصول، وبذلك بلغت نسبة رأسماله إلى الأصول نحو 5.8%، وسجل أرباحا قبل خصم الضرائب بلغت 49.08 مليار دولار، بنسبة نمو 13.55%، ولديه 427356 موظفا في جميع أنحاء العالم يعملون من خلال 17086 فرعا في الصين و422 فرعا بالخارج.

في المرتبة الثانية على القائمة، كان من نصيب البنك الأميركي "جى بي مورغان شيس" وشركاه من نيويورك، ولم يظهر أي تغيير عن ترتيبه السابق، وقد بلغ رأسماله 160 مليار دولار، وهو ما يشير إلى نمو بـ6.4%. ولديه أصول بقيمة 2.36 تريليون دولار وبلغت نسبة رأس المال إلى نسبة الأصول 6.8% وسجل أرباحا قبل خصم الضرائب بلغت 28.92 مليار دولار بنسبة نمو بلغت 8.1%، ويعمل لديه ما مجموعه 248633 موظفا في جميع أنحاء العالم.

تلاه بالمركز الثالث بنك أوف أميركا من نورث كارولاينا، بالولايات المتحدة، وقد انخفض مركزين عن الترتيب السابق، حيث بلغ رأسماله 155.46 مليار دولار، بتراجع نسبته 2.37%، ولدى البنك أصول بقيمة 2.21 تريليون دولار، ونسبة رأس المال للأصول 7% وسجل البنك أرباحا قبل خصم الضرائب بلغت 3.07 مليار دولار.

أما بنك "أتش أس بي سي" فاحتل المركز الرابع ضمن القائمة، وبلغ رأسماله 151.05 مليار دولار ولديه أصول بـ2.69 تريليون دولار، ونسبة رأس المال للأصول 5.6%، وسجل أرباحا قبل خصم الضرائب بلغت 65.20 مليار دولار بانخفاض نسبته 5.59%.

وجاء بنك الإنشاء والتعمير الصيني خامسا، وبلغ رأسماله 137.60 مليار دولار، مما يدل على نمو 15.5%، ولديه أصول بـ2.22 تريليون دولار، وتبلغ نسبة رأس المال للأصول 6.2%.

وكان المركز السادس من نصيب بنك سيتي جروب من نيويورك وبلغ رأسماله 136.53 مليار دولار، والتي تعطي مؤشرا على نمو بلغ 3.53%، ولديه أصول بـ1.86 تريليون دولار ونسبة رأس المال للأصول 7.3%، وسجل أرباحا قبل خصم الضرائب بلغت 50.7 مليار دولار.

وجاء في المركز السابع بنك المجموعة المالية ميتسوبيشي يو أف جى من طوكيو، وبلغ رأسماله 129.58 مليار دولار، وهو ما يشير إلى نمو 10.73%. ولديه أصول بـ2.71 تريليون دولار وتبلغ نسبة رأس المال للأصول نحو 4.8% وسجل أرباحا قبل خصم الضرائب بلغت 15.64 مليار دولار بانخفاض قدره 11.27%.

واحتل ويلز فارجو وشركاه من سان فرانسيسكو كاليفورنيا، بالولايات المتحدة المركز الثامن، وبلغ رأسماله 126.26 مليار دولار، وهو ما يشير إلى نمو 11.11% ولديه أصول بـ1.42 تريليون دولار ونسبة رأس ماله من الأصول 8.9%، وسجل أرباحا بلغت 28 مليار دولار بنسبة نمو 20.1%.

وجاء بنك الصين بالمركز التاسع ضمن القائمة حيث بلغ رأسمال البنك 121.50 مليار دولار، والتي تعكس نموا بلغ 9.29%، ولديه أصول بـ2.02 تريليون دولار ونسبة رأس المال بالنسبة للأصول 6%، وقد حقق أرباحا قبل خصم الضرائب بقيمة 29.79 مليار دولار بنمو بلغ 11.3% عن السابق.

أما البنك الزراعي الصيني فكان نصيبه المركز العاشر وبلغ رأسماله 111.49 مليار دولار، وهو ما يشير إلى نمو 15.64%، ولديه أصول بـ2.11 تريليون دولار وتبلغ نسبة رأسماله إلى أصوله 5.3%، وسجل أرباحا قبل خصم الضرائب بلغت 29.88 مليار دولار بنسبة نمو 19%.

