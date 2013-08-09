1100 مليار ريال.. في ذمة القطاع الخاص للبنوك السعودية

ارتفع نمو الإقراض المصرفي في السعودية للقطاع الخاص ليقترب من مستوى 1100 مليار ريال، بحسب ما ذكرت صحيفة الرياض.

وأشارت تقارير مصرفية إلى أن استمرار الاقراض يعكس تنامي مشاركة البنوك المحلية في تمويل المزيد من النشاطات الاقتصادية، مما يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي المحلي.

كما يعكس هذا الرقم الأثر الاقتصادي القصير الأجل للإنفاق الحكومي الاستثماري المتزايد وتنامي ثقة قطاع الأعمال والبنوك في أداء الاقتصاد المحلي.

وبنهاية شهر يونيو الماضي 2013 سجلت محفظة القروض المجمعة للبنوك ارتفاعا بنسبة 16% إلى 1082 مليار ريال، في الوقت الذي ارتفعت فيه الودائع البنكية بنسبة 14% لتصل إلى 1327 مليار ريال، وسجلت موجودات البنوك نموا بنسبة 12% بنهاية لتصل إلى 1808 مليارات ريال.

