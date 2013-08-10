سحب 169 مليار ريال من الصراف الآلي بالسعودية في 3 أشهر

كشفت إحصاءات صادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي أن إجمالي العمليات المنفذة من خلال أجهزة الصرف الآلي خلال الربع الثاني من عام 2013 بلغ ما يقارب 335 مليون عملية بإجمالي سحوبات نقدية قدرها 169.1 مليار ريال، شملت عمليات المصارف وعمليات الشبكة السعودية.

وأشارت الإحصاءات التي نشرتها صحيفة الرياض إلى أن إجمالي العمليات المنفذة من خلال نقاط البيع خلال الربع الثاني من عام 2013 بلغ نحو 72.9 مليون عملية، بإجمالي مبيعات قدرها38.5 مليار ريال.

وحسب إحصاءات المؤسسة فقد بلغ إجمالي عدد أجهزة الصراف الآلي 13231 جهازا بنهاية الربع الثاني من عام 2013، وبلغ عدد البطاقات المصدرة من المصارف المحلية نحو 17 مليون بطاقة، فيما بلغ عدد أجهزة نقاط البيع بنهاية الربع الثاني من عام 2013 أكثر من 99.4 ألف جهاز.

وبالنسبة لإحصاءات المقاصة للربع الثاني من عام 2013 فقد بلغ عدد الشيكات المقدمة من غرف المقاصة "صادرة وواردة" حوالي 1.8 مليون شيك بقيمة إجمالية بلغت 232.8 مليار ريال، وببلغ عدد شيكات الأفراد والمؤسسات نحو 1.6 مليون شيك خلال تلك الفترة بقيمة إجمالية بلغت 165.0 مليار ريال، فيما بلغ عدد الشيكات المصدَّقة حوالي 223.0 ألف شيك بقيمة إجمالية بلغت 67.9 مليار ريال.