بنك رأس الخيمة الوطني يعين رئيسا تنفيذيا جديدا

قال مصدران مطلعان إن بنك رأس الخيمة الوطني (راك بنك) عين بيتر إنجلاند المصرفي الكبير السابق في مجموعة سي.آي.ام.بي الماليزية رئيسا تنفيذيا جديدا للبنك.

وقال أحد المصدرين مشترطا عدم نشر اسمه لأن القرار لم يعلن رسميا بعد إن انجلاند الذي ترأس الخدمات المالية للأفراد لدىسي.آي.ام.بي سيتولى مهام منصبه الجديد من أول سبتمبر. ولم يتسن الاتصال بمسؤولي راك بنك للحصول على تعقيب.

وكان البنك الإماراتي أحد بنكين تعرضا لاحتيال عالمي ضخم في بطاقات مصرفية في مايو عندما جرت سرقة نحو 45 مليون دولار منه ومن بنك مسقط العماني.

ويحل انجلاند محل جراهام هانيبيل الذي سيصبح مديرا غير تنفيذي للبنك بعد تقاعده في يوليو حسبما ذكرت مصادر في أبريل.

كانت مصادر قالت في مايو إن إيان لاركين العضو المنتدب السابق لوحدة التمويل التجاري في لويدز تي.اس.بي سيحل محل هانيبيل فييوليو لكنه استقال بعد 6 أشهر فقط من انضمامه إلى البنك.