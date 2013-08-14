مؤسسة النقد العربي السعودي تعدل مواعيد عمل البنوك

ينتظر أن تصدر مؤسسة النقد العربي السعودي قرارا بتغيير جديد في مواعيد عمل البنوك السعودية، بحيث يبدأ الدوام الرسمي للموظفين من الساعة 7:30 صباحاً وحتى الساعة 3:30 عصراً، على أن تفتح الفروع أبوابها لاستقبال الجمهور ابتداء من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثالثة عصرا.

ونقلت صحيفة الشرق الأوسط، عن مصادر توقعاتها أن يبدأ تطبيق قرار تعديل دوام البنوك قبل نهاية العام الحالي 2013، وأن التطبيق الفعلي للقرار في المؤسسة هو بداية الخطوة لتعميمه على البنوك.

وتفتح فروع البنوك السعودية حاليا عند الساعة 9,30 وحتى 4,30، ويبدأ دوام الموظفين عند الساعة 9 صباحا وحتى الخامسة عصرا، حيث بدأ العمل في الفروع في هذا الوقت منذ أواخر عام 2006، وتحديدا في شهر نوفمبر، حيث كان الدوام على فترتين صباحية ومسائية.

وقامت السعودية وبقرار ملكي بتغيير موعد الإجازة الأسبوعية من يومي الخميس والجمعة إلى الجمعة والسبت، بعد أكثر من 39 عاما من كون الإجازة الخميس والجمعة، وتم تغيير موعد الإجازة في شهر يونيو الماضي من أجل المصالح الاقتصادية للسعودية، كما قال رئيس هيئة السوق المالية السعودية محمد بن عبد الملك آل الشيخ في تعليقه على تغيير موعد الإجازة الأسبوعية.

يذكر أن موظفي أقسام المقاصة في البنوك جرى تعديل أوقات عملهم ليتناسب مع الموعد الجديد لمؤسسة النقد.

وكانت مؤسسة النقد قد أصدرت قرارا داخليا بشأن تعديل مواعيد دوام الموظفين لديها ليكون من الساعة 7.30 حتى 3,30 عصرا، حيث بدأ العمل بهذا القرار بالتزامن مع تغيير موعد الإجازة الأسبوعية، وكون البنوك لديها ارتباط وثيق ومباشر بمؤسسة النقد، فهذا يعزز تعديلا جديدا في مواعيد دوام البنوك.