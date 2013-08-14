1.8 مليار درهم أرباح البنوك الإسلامية في الإمارات

قفزت أرباح المصارف الإسلامية في الإمارات بواقع 31% إلى 1.8 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة مع 1.3 مليار درهم للفترة ذاتها من العام الماضي وبزيادة نصف مليار درهم، مستفيدة من نمو الطلب على خدمات الصيرفة الإسلامية.

وبحسب صحيفة الخليج الإماراتية، سجل بنك دبي الإسلامي أكبر حجم أرباح بين المصارف الستة بقيمة 6 .738 مليون درهم، مقارنة مع 592.2 مليون درهم، تلاه أبوظبي الإسلامي بقيمة 711.4 مليون درهم، مقارنة مع 9 .629 مليون درهم .

وعلى صعيد النمو سجل مصرف الإمارات الإسلامي قفزة في نمو أرباحه بواقع 426% إلى 111 مليون درهم، مقارنة مع خسائر محققة بقيمة 34 مليون درهم، تلاه "نور الإسلامي" بنسبة 258% إلى 100 مليون درهم، مقارنة مع 9 .27 مليون درهم .