1807 مليارات ريال موجودات البنوك السعودية بالربع الثاني

ارتفع إجمالي الموجودات للبنوك التجارية في السعودية في نهاية الربع الثاني من عام 2013 إلى 1807.6 مليار ريال، حيث وصلت إلى 2.0% بما يمثل 35.5 مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 2.2% بما يمثل 38.0 مليار ريال خلال الربع السابق، وفقاً لصحيفة الرياض.

وكشفت تقارير مؤسسة النقد السعودي "ساما" عن تحقيق ارتفاع سنوي بـ11.% بما يمثل 188.1 مليار ريال في إجمالي الموجودات والمطلوبات بنهاية الربع الثاني من عام 2013.

ومن حيث الموجودات والمطلوبات الأجنبية للمصارف التجارية فقد سجلت إجمالي الأصول الأجنبية للمصارف التجارية خلال الربع الثاني من عام 2013 ارتفاعا نسبته1.1% بما يمثل 2.2 مليار ريال ليبلغ حوالي 213.9 مليار ريال, مقارنة بانخفاض بنسبه 0.5% تمثل 11.5 مليار ريال خلال الربع السابق.

وسجلت الموجودات والمطلوبات الأجنبية للمصارف التجارية انخفاضا سنويا نسبته 7.5% بما يمثل 17.3 مليار ريال، مشكلة بذلك نسبه 11.8% من إجمالي أصول المصارف التجارية مقارنة بما نسبته 11.9% في نهاية الربع السابق.

وسجلت إجمالي المطلوبات الأجنبية للمصارف التجارية خلال الربع الثاني من عام 2013 انخفاضا نسبته 0.6% بما يمثل 0.5 مليار ريال ليبلغ حوالي 75.4 مليار ريال، مقارنة بانخفاض نسبته 4.4 % بما يمثل 3.5 مليار ريال خلال الربع السابق.

ونمت أرباح المصارف السعودية المدرجة، والبالغ عددها 11 مصرفا بنسبة 6%، ما يعادل نحو 460 مليون ريال، لتتجاوز 8 مليارات ريال في الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بـ7.6 مليار ريال للربع المماثل من العام الماضي.