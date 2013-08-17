"ساما": السعودية طبعت نقداً بـ152.5 مليار ريال في 2012

كشفت بيانات لمؤسسة النقد أن إجمالي العملة الورقية المطبوعة في عام 2012 بلغ نحو 152.5 مليار ريال، في حين أن إجمالي النقود المعدنية المطبوعة بلغ 273.6 مليون ريال، أي إن العملة الورقية المطبوعة تعادل نحو أكثر من550 ضعف العملة المعدنية المطبوعة.

وتتوزع العملة الورقية المطبوعة على ثماني فئات وهي الريال، والخمسة، والعشرة، والعشرون، والخمسون، والمئة، والمائتان، والخمسمائة، وفقاً لما ذكرته صحيفة الاقتصادية السعودية.

وأكثر الفئات السابقة طباعة في العام الماضي فئة الخمسمائة ريال، حيث بلغ إجمالي المطبوع منها 122 مليار ريال، تليها فئة المئة ريال بـ 20.9 مليار ريال، ثم الخمسين بـ5.1 مليار ريال، ثم العشرة بـ 1.7 مليار ريال، تليها فئتا الريال والخمسة بنحو 990.8 مليون ريال، و965.7 مليون ريال على التوالي.

أما فئة المائتين والعشرين، فكانتا أقل فئات العملة الوطنية طباعة، حيث بلغت قيمة ما طبع من فئة المائتين602.1 مليون ريال، بينما فئة العشرين بلغت قيمة ما طبع منها 180.6 مليون ريال.

وعند المقارنة بين الريال الورقي والمعدني، بلغت قيمة ما طبع من الأول 990.8 مليون ريال، في حين الثاني بلغت 32.8 مليون ريال، بما يعني أن المطبوع من الريال الورقي للعام 2012، يعادل أكثر من ثلاثة آلاف ضعف الريال المعدني.

وذكرت البيانات أن فئة المائتين قد بدأ تقليص طباعتها منذ عام 2006، حيث وصلت قيمة مطبوعاتها في العام نفسه إلى أعلى المستويات، وفي عام 2012 تراجعت إلى أدنى مستوى لها منذ بداية طباعتها.

والحال نفسه أيضاً لفئة العشرين، حيث تراجعت مطبوعاتها في عام 2012 لأدنى مستوى لها منذ عام 2003، أما الفئات الأخرى فقد وصل مستوى طباعتها إلى أعلى المستويات في العام الماضي، ففئة الريال التي بدأت طباعتها منذ 49 عاماً؛ وصلت قيمة مطبوعاتها في 2012 إلى أعلى مستوياتها، وكذلك فئتا الخمسة والعشرة.

أما فئة الخمسين فقد وصلت قيمة ما طبع منها في 2012 إلى أعلى مستوى لها منذ عام 1990، الذي بلغت قيمة مطبوعاتها فيه 5.3 مليار ريال، في حين بلغ ما طبع منها في العام الماضي 5.1 مليار ريال.

وفيما يخص فئة المئة فقد وصلت قيمة مطبوعاتها في عام 2012 إلى مستوى قريب من عام 1402هـ، أي منذ 31 عاماً، حيث بلغت في ذلك العام نحو 24.9 مليار ريال وفي 2012 بلغت نحو 20.9 مليار ريال.

أما الفئة الأخيرة وهي الخمسمائة، فمنذ بداية طباعتها في عام 1403هـ، أي منذ 30 عاماً، فقد وصلت قيمة مطبوعاتها في عام 2012 كأعلى مستوى لها.

أما قيمة ما طبع من الريال المعدني فقد كان ثابتاً في آخر عشرة أعوام ماضية، حيث بلغت قيمة طباعته فيها ما بين 33 و53 مليون ريال.