"ساما" تستبعد تعديل مواعيد عمل البنوك السعودية

استبعدت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) وجود أي خطط جاهزة لتغير مواعيد دوام البنوك السعودية، وتحديدا الفروع التي تستقبل العملاء من الساعة9.30 صباحا وحتى الرابعة والنصف عصرا من الأحد إلى الخميس في الوقت الحالي.

وبين وليد بن خالد آل الشيخ، مدير إدارة الإشراف البنكي بالمؤسسة في تصريحات نشرتها صحيفة الشرق الأوسط، أن تعديل مواعيد عمل البنوك من الوقت الحالي إلى وقت جديد يكون من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثالثة عصرا لم يتخذ، وأنه لم يصدر عن المؤسسة أي قرار بهذا الشأن.

وكانت الصحيفة قد نقلت عن مصادر توقعاتها بتغيير موعد فتح البنوك يوميا واستقبال الجمهور، وأن التعديل المنتظر سيرتكز على أن يبدأ الدوام الرسمي للموظفين من الساعة الـ7.30 وحتى الساعة 3.30 على أن تفتح الفروع أبوابها لاستقبال الجمهور (العملاء) ابتداء من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثالثة عصرا.

وكانت مصادر توقعت أيضا أن يبدأ تطبيق قرار تعديل دوام البنوك قبل نهاية العام الحالي.

وتفتح فروع البنوك السعودية حاليا عند الساعة 9.30 وحتى 4.30 ويبدأ دوام الموظفين عند الساعة 9 صباحا وحتى الخامسة عصرا، حيث بدأ العمل في الفروع في هذا الوقت منذ أواخر عام 2006، وتحديدا في شهر نوفمبر حيث كان الدوام على فترتين صباحية ومسائية.