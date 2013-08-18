بنوك بريطانيا تستأثر بـ51% من التمويل الخارجي للإمارات

كشفت بيانات بنك التسويات الدولي أن البنوك البريطانية استحوذت على حصة تبلغ 51.63% من إجمالي التمويل الخارجي للإمارات في نهاية الربع الأول من العام الجاري، مع التزامات بلغت قيمتها 55.45 مليار دولار (تعادل 203.5 مليار درهم) في نهاية مارس 2013.

وبحسب صحيفة الخليج الإماراتية، فقد بلغت القيمة الإجمالية للتمويل الخارجي للإمارات نحو 107.41 مليار دولار في نهاية الربع الأول من العام الجاري، وذلك بناء على البيانات التعاقدية .

ووصلت قيمة التمويلات الخارجية للدولة من البنوك الأوروبية بحسب بيانات بنك التسويات الدولي الصادرة مؤخراً نحو 81.66 مليار دولار، أو نحو 76% من إجمالي الالتزامات الخارجية على الدولة، ووصلت قيمة التمويلات الخارجية من البنوك الأميركية نحو 12.25 مليار دولار في نهاية الربع الأول من العام الجاري.

وبلغت قيمة الالتزامات الخارجية على الإمارات لصالح البنوك الألمانية نحو 8.09 مليار دولار في نهاية مارس الماضي، مقابل نحو 6.07 مليار دولار لصالح البنوك اليابانية، بينما وصلت قيمة التزامات الإمارات الخارجية لمصلحة البنوك السويسرية إلى نحو 4.85 مليار دولار في نهاية الربع الأول من العام الجاري .

وأظهرت بيانات بنك التسويات الدولي أن حجم التزامات الإمارات تجاه البنوك الهندية وصل إلى 3.57 مليار دولار في نهاية الربع الأول من العام الجاري.