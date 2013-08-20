235 مليار دولار الديون المعدومة في بنوك إسبانيا

كشف البنك المركزي الإسباني، أن نسبة الديون المعدومة لدى البنوك الإسبانية ارتفعت إلى مستوى قياسي عند 6.‏11% خلال يونيو الماضي.

ووصلت قيمة الديون المعدومة إلى 176 مليار يورو (235 مليار دولار) في يونيو من إجمالي ديون بقيمة 52.‏1 تريليون يورو بالبنوك الإسبانية، ما يمثل زيادة بمقدار 4.‏0 نقطة مئوية عن مايو، وفقاً لصحيفة "الشرق الأوسط".

ويستوعب البنك السيئ "ساريب" الأصول العقارية السامة (المجمدة) لدى البنوك الإسبانية من أجل بيعها.

وتسبب انهيار أسعار العقارات في إسبانيا عام 2008 في تكبد البنوك خسارة بمليارات اليورو، ودفع إلى إجراء عملية إعادة هيكلة، تقوم منطقة اليورو فيها بتقديم مساعدة مالية بأكثر من 40 مليار يورو.

وينظر إلى أي قرض على أنه أصبح معدوماً في حال تأخر عملية سداده لمدة ثلاثة أشهر متتالية.

من جانب آخر، أعلن صندوق "تايبيد" اليوناني للخصخصة، أمس، اعتزامه مواصلة عمليات الخصخصة، وذلك رغم دعوة وزير المالية اليوناني، يانيس ستورناراس، الأحد، رئيس صندوق الخصخصة ستيليوس ستافريديس إلى تقديم استقالته.

ومن المنتظر أن تكون الخطوة التالية للصندوق هي بيع الشركة المسؤولة عن أعمال الصيانة لشركة السكك الحديدية اليونانية.