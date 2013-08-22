الإمارات دبي الوطني يتوقع ترتيب صفقات بـ12 مليار دولار

توقع بنك الإمارات دبي الوطني، أن يجمع أكثر من 12 مليار دولار لعملائه المستثمرين من الصفقات التي يديرها البنك خلال الفترة المتبقية من العام الجاري، إضافة إلى إمكانية زيادة دخله من الخدمات المصرفية الاستثمارية في ضوء خططه التوسعية .

وقال رئيس قسم الخدمات المصرفية للشركات "غيل-جان فان دير تول" في "الإمارات دبي الوطني" خلال مقابلة مع وكالة "بلومبيرغ" إن البنك مفوض بترتيب نحو 20 عملية إصدار سندات وجمع قروض، بعدما ساعد على جمع 6 .14 مليار دولار لعملائه من 23 معاملة حتى الآن هذا العام، وأضاف: "فان دير تول" أن متوسط حجم هذه الصفقات يبلغ نحو 500 مليون دولار، بحسب "الخليج" الإماراتية .

وأشار "فان دير تول" إلى أن المعاملات الجديدة ستسهم في رفع إيرادات وحدة الخدمات المصرفية للشركات في البنك لأكثر من 10% خلال الاثني عشر شهراً المقبلة، وزيادة نمو الإقراض بنسبة 6%، مضيفاً أن "الإمارات دبي الوطني" يخطط للتوسع في بلدان منطقة شرق آسيا من خلال افتتاح أفرع جديدة ومكاتب تمثيلية له في هذه الدول .

ونوه "فان دير تول" أيضاً إلى أن صفقات هذا العام ساعدت البنك على تعزيز قدرات خدماته المصرفية الاستثمارية وتوليد الأعمال في أجزاء أخرى من العالم، مضيفاً أن نمو سوق الإقراض المحلي كان مدعوماً بالأساس من الشركات متوسطة الحجم .

