نمو التسهيلات الائتمانية بالكويت 4.13% خلال النصف الأول

نمت التسهيلات الائتمانية في الكويت بحوالي 4%، خلال النصف الأول من العام الجاري إلى نحو 28 مليار دينار, أي ما يعادل 98 مليار دولار, بحسب بيانات المصرف المركزي الأخيرة.

وشكلت التسهيلات الشخصية النسبة الأكبر من إجمالي التسهيلات, حيث شكلت 53% منها، ونمت قروض قطاع البناء والتشييد بنحو 7%، إلى 1.8 مليار دينار, فيما نمت القروض العقارية بأكثر من 2%، إلى حوالي 7 مليارات دينار.

وفي المقابل ما زالت وتيرة ودائع القطاع الخاص "أفراد وشركات" ترتفع، حيث زادت ودائع القطاع الخاص بنسبة 7.36%، في الأشهر الستة، لتصل إلى 30.5 مليار دينار.

وحقق قطاع البناء والتشييد نموا لافتا في القروض، حيث تجاوزت 7% إلى 1.84 مليار دينار، في حين ارتفعت القروض العقارية فوق 2%، إلى 7.26 مليارات دينار.

