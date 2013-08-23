البنوك السعودية تطالب عملاءها بتغيير الرقم السري

دعت البنوك السعودية عملاءها عبر رسائل نصية وإلكترونية إلى ضرورة تغيير الرقم السري للبطاقات البنكية بشكل دوري، خصوصاً عند العودة من السفر.

وقال الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية طلعت حافظ، إن هذه الرسائل لتوعية عملاء البنوك بأهمية المحافظة على الأرقام السرية لبطاقتهم البنكية واستحسان تغييرها لجعلها في منأى عن الكشف عنها أو التعرف عليها أو اختراقها من قبل الآخرين، بحسب "الشرق" السعودية.

ونفى حافظ أن تكون هناك عصابات منظمّة أو حالات متضررة بشكل جسيم أدت إلى اتخاذ هذه الخطوة، مضيفاً أن هناك عدة حالات وُثِّقت لسعوديين تعرضوا لحوادث نصب واحتيال أثناء قضاء الإجازة في الخارج.