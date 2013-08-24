البنوك المركزية لا تحتاج لتسريع إنهاء التيسير النقدي

قالت كريستين لاجارد المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي إن البنوك المركزية في أوروبا والولايات المتحدة واليابان ليست في حاجة إلى تسريع إنهاء سياساتها غير التقليدية للتيسير النقدي التي عمدت الى تطبيقها في مسعى لتحفيز النمو.

وأكدت لاجارد في كلمة في الندوة السنوية لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي حول السياسة النقدية في جاكسون هول أنه يجب على البنوك المركزية أن تعمل معا للحد من امتداد آثار أي سحب لسياسة التيسير النقدي قد تكبح النمو العالمي.

وأضافت "السياسات وتنسيق السياسة لم يصلا بعد إلى المستوى الذي يجب أن يكونا عليه، الفشل في التحرك على المستوى العالمي بحيث تضطلع كل دولة بدورها قد يضع الانتعاش العالمي في خطر".

ويحضر مسؤولو البنوك المركزية حول العالم الاجتماع السنوي الذي يستضيفه بنك الاحتياطي الاتحادي لكانساس سيتي في محمية جراند تيتون ناشيونال بارك الجبلية في ولاية ويومينج الأميركية.

وأشارت لاجارد الى أن المخاوف من أن ينهي المركزي الأميركي سياسته للتيسير الكمي وجهت ضربة الى الأسواق الناشئة في الأيام القليلة الماضية، لكنها أضافت أن إنهاء إجراءات التيسير النقدي ستسير بخطي أبطأ مما تخشاه الأسواق.

وقالت لاجارد "إنني لا أقترح تسريع إنهاء سياسة التيسير النقدي، مازالت هناك حاجة الي السياسة النقدية غير التقليدية في جميع الأماكن التي تستعمل فيها رغم أن ذلك قد يكون لفترة أطول للبعض عن الأخرين. في اوروبا على سبيل المثال هناك متسع وافر للاستفادة من السياسة النقدية غير التقليدية. وفي اليابان أيضا.. من المرجح جدا أن إنهاء التيسير النقدي بعيد بعض الشيء".