بنك التعمير الصيني يسجل ارتفاعا بـ9.7% في الربع الثاني

سجلت أرباح بنك التعمير الصيني ثاني أكبر بنوك البلاد ارتفاعا بنسبة 9.7 بالمئة في الربع الثاني من العام متجاوزة التوقعات بفارق طفيف في حين استقر هامش الفائدة.

وبنك التعمير أول البنوك الصينية الأربعة الكبرى الذي يعلن نتائجه الفصلية وحقق ربحا صافيا 60.4 مليار يوان (9.8 مليار دولار) في الفترة من أبريل/نيسان إلى يونيو حزيران ارتفاعا من 54.78 مليار يوان قبل عام بحسب بيان صادر يوم الأحد.

وتتجاوز الأرباح توقعات أربعة محللين في استطلاع أجرته والبالغة 58.37 مليار يوان.

يشار الى أن الأرباح الفصلية حسبت من واقع نتائج النصف الأول. وزاد صافي ربح البنك في أول ستة أشهر بنسبة 12.7 بالمئة إلى 119.96 مليار يوان من 106.28 مليار في نفس الفترة من العام الماضي حسبما ذكر البنك. وكان متوسط توقعات المحللين لأرباح النصف الأول 118.3 مليار يوان.