مصرفيون: بنوك مصر بها 600 مليار جنيه تبحث عن مستثمرين

أكد عدد من رؤساء البنوك المصرية استعداد الجهاز المصرفي لتمويل المشروعات التنموية والاستثمارية الكبرى التي سيتضمنها البرنامج التحفيزي الذي ستعلنه الحكومة خلال أيام في إطار خريطة الطريق الاقتصادية‏، كاشفين أن البنوك لديها نحو 600 مليار جنيه تبحث عن مستثمرين.

ويرى المصرفيون أن هناك اتجاها لتشجيع القطاع الخاص على الاقتراض لتنشيط الاستثمار وإقامة المشروعات, متوقعين في حديثهم لصحيفة الأهرام المصرية، قرب عودة نحو 15 مليار دولار استثمارات مصرية وعربية سبق أن خرجت من مصر خلال الفترة الماضية.

من جهته أوضح رئيس بنك القاهرة منير الزاهد, أن البنوك لديها سيولة تمكنها من تمويل جميع المشروعات التنموية, والمشروعات الاستثمارية الكبرى للقطاع الخاص.

وكشف محمد عشماوي, رئيس لجنة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة باتحاد البنوك, ورئيس المصرف المتحد عن أن السيولة بالبنوك تصل إلى 600 مليار جنيه جاهزة لتمويل المشروعات الاستثمارية الكبرى والمتوسطة والصغيرة, لتوفير فرص العمل, وتشجيع جهود مواجهة البطالة.

وقال محمد نصر عابدين رئيس بنك الاتحاد الوطني في أبوظبي، إن إعلان الحكومة المصرية التزامها بالعقود التي أبرمتها مع المستثمرين سيشجع علي عودة استثمارات مصرية وعربية تقدر بنحو 15 مليار دولار إلى مصر, كانت قد خرجت منها في فترة سابقة بسبب حالة القلق التي انتابت دوائر الاستثمار.

ومن جهتها, بدأت البنوك الاستجابة لجميع طلبات عملائها بفتح الاعتمادات, بفضل توافر الدولار لديها, وفي ظل ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي, بالإضافة إلى ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج, واتجاههم لبيع الدولار للبنوك.

وأرجع عشماوي الهدوء الحالي في فتح الاعتمادات إلى أمرين, الأول وجود مخزون ضخم من السلع والخامات ومستلزمات الإنتاج سبق استيرادها تحسبا من المنتجين والمستوردين لاحتمالات ارتفاع أسعار الدولار, والثاني تأثر الحركة التجارية والاقتصادية بالأوضاع الحالية, خاصة اضطرار الحكومة إلى فرض حظر التجوال, وتعثر نقل السلع وتوزيعها, بالإضافة إلي تخفيض بعض المصانع ورديات العمل بها.

ودعا عشماوي الحكومة إلى سرعة سداد مستحقات ومتأخرات المقاولين, وطرح مشروعات كبرى بنظام المشاركة مع القطاع الخاص لتنشيط الاستثمار, خاصة مع تحسن الأمن, واستقرار الأوضاع بشكل ملموس حاليا.

وقال رئيس بنك القاهرة، إن تخفيض العائد علي أذون الخزانة سيكون له مردود إيجابي في تحريك السوق وتشجيع القطاع الخاص علي الاقتراض, وإقامة المشروعات الاستثمارية.

وأكد محمود منتصر نائب رئيس البنك الأهلي ارتفاع الحصيلة الدولارية الناتجة عن بيع الدولار من قبل الأفراد والشركات لتتجاوز 10 ملايين دولار يوميا.