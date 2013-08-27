HSBC يطرح منتجات جديدة في الشرق الأوسط باليوان الصيني

يعتزم بنك HSBC إتاحة الفرصة أمام عملائه في الشرق الأوسط بالتعامل مع الصين عبر إطلاق سلسلة من حسابات الإيداع بالرنمينبي. وبذلك تنظم العملة الجديدة (المعروف أيضاً باليوان) الى سلسلة عملات التداول الأهم في العالم، وهي الدولار الأميركي واليورو، إذ تقوم الصين بتسوية 30% من معاملاتها التجارية السنوية بالرنمينبي، أي ما يناهز تريليوني دولار أميركي.

وبإمكان العميل الذي يود الاستثمار بالرنمينبي أن يختار من بين مجموعة واسعة من الخدمات وحسابات الإيداع بتلك العملة، ومنها الحسابات الجارية، وحسابات الادّخار، والودائع الآجلة لشهر واحد، أو ثلاثة، أو ستة، أو اثني عشر شهراً .

وتأتي مجموعة المنتجات الجديدة ضمن سياق استراتيجية HSBC ليصبح البنكَ الدولي الرائد للرنمينبي في الشرق الأوسط والعالم، وليستفيد العملاء من فهم HSBC العميق للسوق الصينية، وفقا لصحيفة "الخليج".

وفي هذا السياق، قال جيفورد ناكاجيما، رئيس قسم تطوير الثروات الإقليمية لدى HSBC في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "تنبع خبرتنا في عملة الرنمينبي من فهمنا العميق للصين، وشبكة علاقاتنا واتصالاتنا العالمية، وخبرتنا التي لا تضاهى في مجال التجارة والاستثمار.

ومع تسارع تدويل الرنمينبي والنمو السريع لفئة الأثرياء في الشرق الأوسط، فإن إطلاق مجموعة HSBC من منتجات الإيداع بالرنمينبي سيسهم في تلبية احتياجات عملائنا والاستفادة من قدرة الرنمينبي كعملة دولية ناشئة ستواصل الاستفادة من النمو الاقتصادي في الصين".

وبإمكان العملاء الحصول على معدّلات فائدة أعلى على ادخاراتهم وودائعهم الآجلة بالرنمينبي مقارنةً بالدرهم الإماراتي، والدولار الأميركي، والجنيه الاسترليني، مما يمنحهم الفرصة للادخار بالرنمينبي .

وأردف ناكاجيما قائلاً: "ندرك في بنك HSBC أهمية تزويد عملائنا بقدرة الوصول السهل والمريح إلى مجموعة من الخدمات تساعدهم على تحقيق متطلباتهم المصرفية الفردية، واحتياجاتهم المتعلّقة بإدارة الثروات. ومع هذا العرض الجديد يزيد التنوع والقيمة اللذين تتسم بهما مجموعة حلول الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات الواسعة التي يقدمها البنك بهدف تحسين تجربة عملائه وتلبية احتياجات العملاء من أصحاب الثروات المتنامية في الشرق الأوسط. وتمثّل منتجات الودائع بالرنمينبي من HSBC فرصة جيدة للعملاء لتنويع محافظهم النقدية والاستثمارية على حد سواء".