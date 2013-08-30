ارتفاع أرباح بنك "آي سي بي سي" الصيني بنسبة 4.12%

أعلن البنك الصناعى والتجارى الصينى "آي سي بي سي" زيادة أرباحه خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 4.12% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، إلى 5.138 مليار يوان، بما يعادل 3.22 مليار دولار.

وذكر أكبر بنك في الصين في بيان موجه للبورصة الصينية أن صافي أرباح القروض قد زاد بنسبة 8.5% في النصف الأول إلى 9.215 مليار يوان، في حين زادت عائدات العمولات والرسوم بنسبة 23% إلى 4.67 مليار يوان، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

في الوقت نفسه، أعلن بنك الصين "بي أو سي"، رابع أكبر بنوك الصين، ارتفاع أرباحه في النصف الأول بنسبة 9.12% إلى 80 مليار يوان.

وذكر البنك أن صافي أرباح القروض ارتفع بنسبة 7.10% إلى 3.137 مليار يوان، في حين زادت عائدات الرسوم والعمولات بنسبة 8.32% إلى 5.45 مليار يوان.

وفي بورصة الأوراق المالية تراجع سهم "آي سي بي سي" بنسبة 26.0% إلى 87.3 يوان، في حين استقر سهم "بي أو سي" عند مستوى 63.2 يوان.