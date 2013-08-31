4 تريليونات ريال موجودات مؤسسة النقد العربي السعودي

كشفت النشرة الشهرية لمؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" عن ارتفاع إجمالي الموجودات لشهر يوليو الماضي إلى 4 تريليونات ريال، مشيرة الى 2.5 تريليون ريال منها لدى المؤسسة و138 مليار لدى المصارف التجارية.

وأشارت النشرة بحسب صحيفة عكاظ السعودية، الى ارتفاع مطلوبات المصارف التجارية من القطاع الخاص الى 1.1 تريليون ريال ومن الجهات الحكومية الى 218 مليار ريال، وبلغ إجمالي مطلوبات المصارف على المؤسسات العامة غير المالية حوالى 48 مليار ريال.

ولفت التقرير الى ارتفاع موجودات المؤسسة من النقد الأجنبي والذهب الى 202 مليار ريال وورق النقد حوالي 29 مليار ريال والعملات النقدية حوالي 12 مليار ريال.

وقدر التقرير حجم الودائع لدى البنوك في الخارج بحوالي 453 مليار ريال فيما بلغ حجم الاستثمارات في الأوراق المالية بالخارج حوالي 1.9 ترليون ريال.

من جهته أشار الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة إلى أهمية السياسات المالية المتحفظة لمؤسسة النقد مؤكدا أنها جنبت الاقتصاد الوطني الكثير من الأزمات، مشيرا الى انه على الرغم من ذلك ينبغي توجيه جزء من الاستثمارات الكبيرة بالخارج الى الاقتصاد الوطني بالداخل للمساهمة في حل الكثير من الأزمات مثل السكن والبطالة.