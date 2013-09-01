ارتفاع ودائع البنوك لدى المركزي الكويتي بـ25.1%

كشفت بيانات صادرة عن البنك المركزي الكويتي عن ارتفاع نسبة أرصدة ودائع البنوك المحلية لديه ضمن نظام قبول الودائع من تلك البنوك بنسبة 25.1%، كما نمت أرصدة الجزء النقدي المستخدم من التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك المحلية الى مختلف القطاعات الاقتصادية المحلية ارتفاعا بنسبة 5.2%.

من جهة أخرى، قام بنك الكويت المركزي خلال السنة المالية 2012/2013 بطرح 35 إصدارا من سنداته (سندات البنك المركزي) بقيمة اسمية بلغت نحو 5251 مليون دينار، واستحق خلال تلك السنة المالية 35 إصدارا من الإصدارات السابقة لتلك السندات بقيمة اسمية بلغت نحو 5046 مليون دينار، وفقا لصحيفة "الأنباء".

وترتيبا على ذلك، ارتفع إجمالي الرصيد القائم لسندات البنك المركزي، ليصل في نهاية السنة المالية 2012/2013 إلى نحو 1909 مليون دينار، مقابل مستواه البالغ نحو 1704 مليون دينار في نهاية السنة المالية السابقة، وبما يمثل زيادة قيمتها نحو 205 مليون دينار ونسبتها 12%.

كما قام بنك الكويت المركزي خلال السنة المالية 2012/2013 بطرح إصدارين من أذونات الخزانة الكويتية بقيمة اسمية بلغت نحو 125 مليون دينار، واستحق من تلك الأذونات خلال الفترة ذاتها 4 إصدارات بقيمة اسمية بلغت نحو 250 مليون دينار.

إلى جانب ذلك، قام البنك المركزي خلال السنة المالية 2012/2013 بطرح 29 إصدارا من سندات الخزانة بقيمة اسمية بلغت نحو 1520 مليون دينار، واستحق خلال تلك الفترة 21 إصدارا من الإصدارات السابقة لتلك السندات، وبقيمة اسمية بلغت نحو 1728 مليون دينار.

وترتيبا على ذلك انخفض اجمالي الرصيد القائم لأدوات الدين العام (أذونات وسندات الخزانة) بما قيمته 333 مليون دينار ونسبته 16.9% ليصل في نهاية السنة المالية 2012/2013 الى نحو 1640 مليون دينار مقابل نحو 1973 مليون دينار في نهاية السنة المالية السابقة، وقد توزع رصيد الجهات المقتنية لهذه الأدوات في نهاية السنة المالية 12/2013 بين ما قيمته نحو 1578.5 مليون دينار 96.25% للبنوك المحلية، ونحو 61.5 مليون دينار 3.75% لجهات محلية أخرى.

وتشير البيانات المتاحة الى ارتفاع إجمالي الميزانية المجمعة للبنوك المحلية في نهاية السنة المالية 12/2013 ليصل الى نحو 48755 مليون دينار، مقابل نحو 45318.8 مليونا في نهاية السنة المالية 11/2012، بما يمثل ارتفاعا بنحو 3436.2 مليونا وبنسبة 7.6%، وجاء ذلك الارتفاع في إجمالي الميزانية المجمعة للبنوك المحلية كمحصلة للعديد من التطورات في عناصر تلك الميزانية على جانبي الموجودات والمطلوبات.