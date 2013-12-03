تدشين مصرف "إبدار" باندماج 3 بنوك إسلامية في البحرين

كشفت مصادر مطلعة يوم أمس الاثنين عن استكمال الخطوات الإستراتيجية لعملية الاندماج والتكامل بين بنك إيلاف وبيت إدارة المال وبنك كابيفست، وتدشين مصرف إبدار من خلال إطلاق الهوية المؤسسية الجديدة للبنك في البحرين.

ويتمتع المصرف الجديد بأصول متنوعة وقوة مالية عالية، حيث يبلغ رأس المال المدفوع 300 مليون دولار، فيما تبلغ حقوق المساهمين 329 مليون دولار، ويمتلك قاعدة أصول تفوق الـ 360 مليون دولار ولديه من السيولة الكافية ما يجعله جاهزاً لمباشرة الاستثمار والتعاملات، وفقا لصحيفة "الخليج".

ويهدف مصرف إبدار إلى تعزيز وجوده من الناحية الجغرافية في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالإضافة إلى تركيا وجنوب شرق آسيا.

وأكد بول ميرسر رئيس مجلس الإدارة أن هذا الاندماج الذي منح قيمة كبيرة للمساهمين قد نتج عنه مؤسسة مالية أكثر تنافسية ذات خبرات واسعة ودراية بالصناعة ولديها أسس تمكنها من التميز في عالم المصرفية الإسلامية.

وأضاف، "نؤمن بأن لدى مصرف إبدار فرصة كبيرة ليكون في وضع جيد يتيح له تنفيذ صفقات عالية الجودة والمشاركة بفاعلية أكبر في أسواق المال من خلال الاستثمارات المعززة والقدرة على الاكتتاب. وبعد أن استكملنا عملية الاندماج سنعمل بشكل كامل على دخول الأسواق وطرح المنتجات والبرامج الاستثمارية وفرص الاستثمار عالية الجودة في مختلف القطاعات وفئات الأصول لخدمة العملاء".