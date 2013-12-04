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أوروبا تفرض غرامات بالمليارات على بنوك تلاعبت بالفائدة

المصدر: بروكسل ـ رويترز
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قال مصدر مطلع لرويترز، اليوم الاربعاء، إن المفوضية الأوروبية ستفرض غرامات قياسية تبلغ قيمتها 1.7 مليار يورو (2.3 مليار دولار) على مجموعة من البنوك الرئيسية في أوروبا والولايات المتحدة بسبب تلاعبها في أسعار الفائدة.

وتمثل هذه العقوبة أكبر غرامة تفرض على البنوك حتى الآن بسبب التلاعب في مؤشرات قياسية لأسعار الفائدة تستخدم في تحديد كلفة الإقراض.

وكانت مصادر قالت إن البنوك التي تشملها الغرامات هي سيتي جروب ودويتشه بنك ورويال بنك أوف سكوتلند وجيه.بي. مورجان وباركليز وسوسيتيه جنرال.

وامتنع متحدث باسم المفوضية عن التعقيب. ومؤشرات الفائدة التي شملها التلاعب هي سعر الفائدة المعروض بين بنوك لندن (ليبور) ومثيله في اليابان ومنطقة اليورو. وتستخدم هذه المؤشرات في تحديد الفائدة على أصول قيمتها مئات تريليونات الدولارات.

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