ارتفاع عائدات أذون الخزانة المصرية بعد مخاوف على العملة

ارتفع العائد على أذون الخزانة المصرية لأجل 182 يوما في مزاد يوم الخميس، بعد أن رفع تراجع العملة المصرية وعدم التيقن المحيط بمصير قرض بقيمة 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي تكلفة الاقتراض الحكومي.

وارتفع متوسط العائد إلى 14.104% من 13.300% في أحدث إصدار يوم 25 من ديسمبر كانون الأول. وألغي مزاد الأسبوع الماضي.

وقال أحمد خير الدين المتعامل في سوق السندات "العائدات في اتجاه صاعد بعد التوترات السياسية منذ إصدار مرسوم رئاسي". واضاف "عدم التيقن بشأن قرض صندوق النقد الدولي يؤثر كذلك على معنويات المتعاملين".

وقبل البنك المركزي عروضا بقيمة ملياري جنيه مصري (312.91 مليون دولار) من الأذون ذات الأجل 182 يوما وهي نفس الحجم الذي عرضه.

وبلغ متوسط العائد على الأذون ذات الأجل 357 يوما في مزاد اليوم الخميس 14.320 بالمئة. وقبل البنك المركزي عروض شراء قيمتها 2.5 مليار جنيه أي اقل من أربعة مليارات عرضها. ولم يتسن معرفة العائد على الأذون ذات الأجل 357 يوما في المزاد السابق.