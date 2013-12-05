صحيفة: "أبوظبي الوطني" يسرح 100 موظف الأسبوع الماضي

قال متحدث باسم بنك أبوظبي الوطني إن البنك قام بتسريح ما يصل إلى 100 موظف خلال الأسبوع الماضي، معظمهم من صغار المديرين التنفيذيين.

تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية البنك الجديدة لإعادة تنظيم موارده بهدف أن يصبح أفضل بنك عربي، بحسب صحيفة "الخليج تايمز".

وأضاف المصدر أنه سيتم الانتهاء من إعادة التنظيم خلال عام إلى عام ونصف.

وقام Alex Thursby الرئيس التنفيذي، الذي انضم لأبوظبي الوطني في يوليو الماضي، بإطلاق الاستراتيجية الجديدة حيث دمج وحدات البنك الست إلى ثلاث وهي: الخدمات المصرفية العالمية والتجزئة والتجارة إلى جانب قطاع الثروات العالمية.