مصر.. توقعات بتثبيت أسعار الفائدة باجتماع المركزي اليوم

توقع تقرير صادر، اليوم الخميس، أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها اليوم، إلى الإبقاء على أسعار عائد الإيداع والإقراض مستقرة عند مستوياتها الحالية 9.25% و10.25%، على التوالي.

ويترأس هشام رامز، محافظ البنك المركزي المصري، مساء اليوم الخميس، اجتماعه الأول بلجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، لبحث أسعار الفائدة، بعد تثبيت أسعار الفائدة في الاجتماع الذي عقد في 31 يناير الماضي، بحسب صحيفة "الأهرام" المصرية.

وأشار التقرير الصادر عن الجمعية المصرية للتمويل إلى أن الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد في الوقت الراهن والأزمة الاقتصادية الأخيرة تتطلب استقرار قرارات السياسة النقدية وعدم تحريك أسعار الفائدة لحين اتضاح الرؤيا العامة.

وأوضح التقرير أن زيادة أسعار الفائدة لا تعتبر الوسيلة المثلى لعلاج واستيعاب الآثار السلبية لارتفاعات التضخم في الوقت الحالي، موضحاً أن توجهات عدد من البنوك العامة لزيادة أسعار العائد على شهادات الإيداع بالجنيه المصري بنسب تجاوزت 2.5%، ليقفز عائدها إلى 12.5%، محاولة لاستهداف محاربة الدولرة، وتوقف نشاط التحويل من الإيداع بالجنيه إلى زيادة الإقبال على الإيداع بالعملات الأجنبية.

من جانبه، أكد محسن عادل، نائب رئيس الجمعية، صعوبة رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، لكونها ستقود إلى زيادة أسعار العائد على أدوات الدين المحلية وأذون الخزانة، ومن ثم زيادة عبء تكلفة الدين المحلي على الحكومة.