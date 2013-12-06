"المصارف الإسلامية" تفقد 3 مليارات دولار في سبتمبر

أظهرت الإحصائيات الأخيرة تراجع ميزانية المصارف الإسلامية خلال سبتمبر بنحو 3 مليارات دولار مقارنة مع الشهر الذي يسبقه لتصل إلى نحو 23 مليار دولار.

وبحسب صحيفة "اليوم" السعودية، عزا مصرف البحرين المركزي هذا التراجع إلى عمليات تسوية قامت بها عدد من البنوك، إضافة إلى عمليات إعادة هيكلة بنك "آركابيتا".

وقال المدير التنفيذي لرقابة المؤسسات المصرفية في مصرف البحرين المركزي، خالد حمد، إن عدداً من البنوك قامت في الفترة الماضية بعمليات لتسوية مديونيات سابقة، إضافة إلى التغييرات وعمليات إعادة الهيكلة في بنك آركابيتا، وهي ما أدت إلى انخفاض ميزانية المصارف الإسلامية في شهر سبتمبر، مشيراً إلى أن عمليات التسوية تعتبر إيجابية.

وأضاف حمد أنه على الرغم من انخفاض حجم ميزانية المصارف الإسلامية فإنه يمكن أن نلاحظ ارتفاع حجم حسابات الاستثمار غير المقيدة، فقد سجلت نمواً كبيراً خلال شهر سبتمبر (بلغت 5.6 مليار دولار)، وهو ما يعكس مدى ثقة المستثمر المحلي والخارجي في القطاع والبحرين على وجه الخصوص.

وتوضح أرقام مصرف البحرين المركزي انخفاض أصول المصارف الإسلامية بنحو 3.2 مليار دولار وبما نسبته 12.2% لتصل إلى 23 مليار دولار في سبتمبر مقارنة مع الشهر الذي يسبقه والتي كانت تبلغ في حينها 26.2 مليار دولار.

وفي تعليقه على أسباب تركز انخفاض أصول المصارف الإسلامية المقومة بالعملة الأميركية (الدولار) على وجه التحديد، عزا حمد السبب إلى كون الأصول المقومة بالعملة الأميركية من قبل المصارف الإسلامية أكبر من المقومة بالعملات الأخرى، مشيراً إلى أن البحرين تضم 6 بنوك إسلامية تعمل في قطاع التجزئة إلى جانب 10 تعمل في قطاع الجملة.