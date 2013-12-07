البنك الدولي يمول مشروعات بقطاع الطيران المصري

يصل وفد من البنك الدولي للإنشاء والتعمير إلى العاصمة المصرية القاهرة منتصف الشهر الحالي في زيارة تستغرق 4 أيام يلتقي خلالها وزير الطيران المدني المصري عبد العزيز فاضل.

وقال أشرف زكي رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية بمصر في تصريحات نشرتها صحيفة اليوم السابع، إن وفد البنك الدولي سيبحث مع المسؤولين في القاهرة المشاركة في تمويل مشروعات جديدة في مختلف القطاعات.

وأوضح أن الوفد يضم مجموعة من الخبراء والمتخصصين في إنشاء وإدارة وتطوير المطارات والنقل وتكنولوجيا المعلومات.

وذكر أن الوفد سيعقد عددا من اللقاءات مع المسؤولين المصريين في قطاع الطيران لبحث المساهمة في تطوير أجهزة سلطة الطيران المدني وتكنولوجيا المعلومات وعدد من المشروعات الأخرى بالقطاع.

واعتبر زكي أن الزيارة تؤكد ثقة البنك الدولي في المشروعات التي تم إنجازها بمساهمته مثل مبنى ركاب رقم 3 بمطار القاهرة ومطار شرم الشيخ بالإضافة إلى المشروعات التي تجرى حاليا مثل تطوير مبنى ركاب 2 بمطار القاهرة الذي سيتم الانتهاء منه في عام 2015 لزيادة إطلاقه الاستيعابية من 3.5 إلى 7.5 مليون راكب سنويا بمساهمة من البنك بلغت 280 مليون دولار.

وقال وزير الطيران المدني عبد العزيز فاضل إن كافة المشروعات بقطاع الطيران يتم تمويلها ذاتيا دون أية أعباء على الدولة، وإن البنوك العالمية والمحلية تتسابق على إقراض وتمويل مشروعات الطيران نتيجة الثقة في المركز المالي والالتزام بسداد القروض في موعدها.

وأضاف فاضل أن لدى الوزارة خططا طموحة من بينها إنشاء المشروع العملاق "أير بورت سيتي" بمنطقة المطار الذى سيتيح 100 ألف فرصة عمل مباشرة للشباب المصري، بالإضافة إلى آلاف من فرص العمل غير المباشرة لخدمة المجتمع والاقتصاد القومي.