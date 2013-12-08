اليوم.. الحكومة المصرية تقترض 5.5 مليار جنيه من البنوك

يطرح البنك المركزي المصري، اليوم نيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بـ5.5 مليار جنيه.

وتبلغ قيمة الطرح الأول لأذون خزانة لأجل 91 يومًا ملياري جنيه، وأذون بقيمة 3.5 مليار جنيه لأجل 266 يومًا، وفقًا لما أكدته مصادر مطلعة لصحيفة اليوم السابع المصرية.

ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة، بنهاية العام المالي الجاري، إلى 200 مليار جنيه.

ويتم تمويل هذا العجز عن طريق طرح البنك المركزي لأذون وسندات خزانة، أدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.