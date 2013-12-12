"أوف أسكوتلند" يدفع 100 مليون دولار لتسوية تهم أميركية

قالت السلطات الأميركية إن رويال بنك أوف أسكوتلند سيدفع 100 مليون دولار لتسوية تحقيقات في الولايات المتحدة بشأن ما إذا كان المصرف البريطاني قد انتهك قوانين العقوبات الأميركية ضد إيران والسودان وبورما وكوبا.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية وإدارة الخدمات المالية بولاية نيويورك إن البنك دخل في اتفاقات مع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي (البنك المركزي). وقال البنك في بيان إنه "يعترف ويأسف بشدة لهذه الأخطاء"، مضيفا أنه خصص حوالي 300 مليون جنيه استرليني (490 مليون دولار) منذ 2010 لتحسين الالتزام بالعقوبات.

وقال البنك إن السلطات الجنائية بوزارة العدل الأميركية والمدعي العام لولاية نيويورك أغلقا تحقيقاتهما ولن يوجها إليه أي اتهامات. ودخلت بضعة بنوك بريطانية في تسويات في السنوات القليلة الماضية بشأن صفقات مالية مستمرة مع إيران على الرغم من أن قوانين أميركية تحظرها وحذف معلومات من مدفوعات بهدف تنفيذ إجراءاتها في الولايات المتحدة.

