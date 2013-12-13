البنك المركزي الكويتي يعتمد "البطاقة الذكية" للخليجيين

اعتمد بنك الكويت المركزي استخدام البطاقة المدنية الذكية في كل التعاملات المصرفية لمواطني دول المجلس في كل الاعتمادات لدى القطاعين العام والخاص.

ووفقاً لصحيفة "القبس"، فقد تم تعميم القرار على جميع المصارف المحلية بالإضافة إلى شركات الاستثمار والمؤسسات المالية.

وقال محافظ بنك الكويت المركزي، الدكتور محمد الهاشل، إنه تم تكليف الجهات المعنية بإصدار القرارات الملزمة للقطاعين العام والخاص بقبول بطاقة الهوية الشخصية (البطاقة الذكية) كإثبات هوية لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي في كل التعاملات والاستخدامات لدى القطاعين العام والخاص.

وأشار "المركزي" في تعميمه إلى قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج في دورته الثانية والثلاثين، التي عقدت بالرياض بشأن استخدام البطاقة الذكية كإثبات هوية لمواطني دول المجلس.