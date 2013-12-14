"ساما" تصدر أول ترخيص لنشاط التمويل العقاري بالسعودية

أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" أول ترخيص لممارسة أنشطة التمويل العقاري والإيجار التمويلي لبنك الرياض.

وأوضح محافظ مؤسسة النقد الدكتور فهد بن عبدالله المبارك في تصريح صحفي أن عدد من البنوك والشركات تقدمت خلال الأشهر الماضية بطلبات تراخيص لممارسة أنشطة التمويل العقاري والإيجار التمويلي في المملكة.

وأشار إلى أن مؤسسة النقد تقوم حاليا باستكمال دراسة أكثر من 15 طلباً يقوم أصحابها باستيفاء متطلبات التراخيص النظامية وأن عددا من هذه الطلبات في مراحل متقدمة.

ودعت مؤسسة النقد شركات التمويل القائمة التي لم تتقدم بعد لطلب التراخيص اللازمة إلى استكمال طلبات الحصول على التراخيص والحصو وتقديمها للمؤسسة قبل انتهاء المهلة المحددة حتى لا يتم إيقافها عن ممارسة النشاط.

وأكدت أن أنظمة التمويل الثلاثة التي تشمل نظام التمويل العقاري، ونظام الإيجار العقاري، ونظام الإيجار التمويلي ونظام مراقبة شركات التمويل ولوائحها التنفيذية ونماذج طلبات التراخيص المختلفة لأنشطة التمويل.