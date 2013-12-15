"الوطني" ضمن تحالف عالمي لترتيب قرض بـ1.43 مليار دولار

تحالف مصرفي جديد "كونسورتيو"، سيضم مجموعة من البنوك العالمية لترتيب قرض بقيمة 1.43 مليار دولار لتمويل المرحلة الأولى من مشروع محطة الزور الشمالية لإنتاج الطاقة وتحلية المياه في الكويت.

وبحسب صحيفة "الوطن"، يشارك بنك الكويت الوطني في هذا التحالف، وهو المصرف العربي الوحيد بين مجموعة البنوك المشاركة، إضافة إلى أنه أكبر مساهم بين البنوك التجارية في هذا القرض الذي يعتبر الأول من نوعه لتمويل أول مشروع يقوم على الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الكويت.

وإلى جانب بنك الكويت الوطني، يضم الكونسورتيوم بنك اليابان للتعاون الدولي، ومؤسسة ضمان الصادرات والاستثمارات اليابانية- وهما مؤسستان حكوميتان يابانيتان- والبنوك العالمية بنك طوكيو ميتسوبيشي يو إف جي، وسوميتومو ميتسووي، وستاندرد تشارترد بنك.

وقد تم إنشاء شركة مختصة للمشروع باسم شركة شمال الزور الأولى لبناء وتنفيذ وتشغيل وإدارة وصيانة محطة الزور الشمالية المرحلة الأولى والتي تتوزع ملكيتها على شركة شمال الزور الأولى (40%) ومؤسسات عامة كويتية (10%)، والـ50% المتبقية ستتاح للمواطنين الكويتيين من خلال اكتتاب عام سيقام بعد انتهاء بناء المشروع.

ويعتبر مشروع محطة الزور الشمالية لإنتاج الطاقة وتحلية المياه أول مشروع من نوعه في الكويت يقوم على الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويهدف المشروع إلى إنتاج 1500 ميغاواط من الطاقة وتحلية المياه بقدرة 105 ملايين غالون امبراطوري يومياً.

وقالت الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني في الكويت، شيخة خالد البحر، إن اختيار بنك الكويت الوطني كالبنك الكويتي والعربي الوحيد المشارك في هذا الكونسورتيوم العالمي، وكأكبر مساهم في القرض بين البنوك التجارية المشاركة فيه، يعكس قدرته وخبرته الطويلة في ترتيب القروض والتمويلات الضخمة.

وأكدت البحر أن هذا القرض يعكس كذلك الدور الريادي والتاريخي لبنك الكويت الوطني في دعم قطاع الطاقة في الكويت.

ويعتبر هذا المشروع من المشاريع الحيوية في الكويت، لكونه سيعزز من إنتاج الطاقة، ويساهم في تلبية الطلب المتزايد عليها. وتبرز أهميته بشكل خاص أنه أول مشروع يقوم على الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الكويت ضمن المشاريع الواردة في خطة التنمية الحكومية.