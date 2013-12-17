حجم الائتمان والقروض في السعودية 2.1 ترليون ريال

كشف تقرير لمؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) عن نمو بنسبة 1.8 في المئة في إجمالي القروض الاستهلاكية وقروض بطاقات الائتمان خلال الربع الثالث من العام الحالي بزيادة قدرها 5.7 مليار ريال.

وبحسب وكالة "واس" السعودية فقد بلغ إجمالي هذا النوع من القروض التي يستخدمها الأفراد 326 مليارا و888 مليون ريال، مقارنة بنحو 321 مليارا و163 مليون ريال في الربع الثاني من العام الحالي، في حين ارتفع إجمالي قروض البطاقات الائتمانية ليبلغ 7 مليارات و971 مليون ريال، مقارنة بنحو 7 مليارات و696 مليون ريال في الربع الثاني.

ونما حجم الائتمان والقروض المصرفية لدى النظام المصرفي السعودي في الربع الثالث من العام الحالي بنسبة تزيد على 2.3 في المئة ليبلغ إجمالي القروض ترليونا و107 مليارات و684 مليون ريال بزيادة 25 مليار ريال عن الربع الثاني من ذات العام التي كانت ترليونا و82 مليار و610 ملايين ريال.

وأوضح التقرير الإحصائي للربع الثالث من 2013م أن حجم الائتمان قصير الأجل أقل من سنة بلغ 586 مليارا و712 مليون ريال تمثل أكثر من 50% من قيمة القروض القصيرة الإجمالية، فيما بلغت قيمة القروض المتوسطة الأجل من سنة إلى 3 سنوات 203 مليارات و154 مليون ريال والقروض الطويلة الأجل أكثر من 3 سنوات بلغت 317 مليارا و818 مليون ريال.

وذكر التقرير أن حجم التمويل العقاري من القروض الاستهلاكية بلغ أكثر من 43 مليارا و91 مليون ريال في الربع الثالث بينما كان في الربع الثاني 41 مليارا و475 مليون ريال، فيما بلغ حجم التمويل للسيارات والمعدات 61 مليارا و314 مليون ريال مقارنة بنحو 61 مليارا و832 مليون ريال.

وارتفعت القروض الأخرى التي لا تشمل التمويل العقاري والسيارات والمعدات لتبلغ 220 مليارا و481 مليون ريال في الربع الثالث مقارنة بنحو 217 مليارا و 855 مليون ريال في الربع الثاني من ذات العام.