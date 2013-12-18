المغرب تقترض 1.5 مليار درهم من الصندوق العربي للإنماء

وقعت وزارة المالية المغربية اتفاقا مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي لإقراض المملكة 1.5 مليار درهم (نحو 184 مليون دولار) للمساهمة في تمويل المرحلة التالية من مشروع بناء ميناء طنجة المتوسط أكبر موانئ افريقيا.

ومن المنتظر أن يرفع هذا المشروع الطاقة الاستيعابية لميناء طنجة المتوسط من ثلاثة ملايين حاوية إلى ثمانية ملايين سنويا.

وقالت وزارة المالية المغربية في بيان إن مساهمات الصندوق العربي في المغرب "بلغت ثمانية مليارات درهم في الفترة من 2008 إلى 2012، وشملت "قطاعات حيوية في الاقتصاد المغربي تتعلق بالخصوص بالطرق السيارة والسدود والطرق القروية والتعليم ومياه الشرب".

وبدأ العمل بأول محطة للحاويات في ميناء طنجة في صيف 2007 بعد خمس سنوات من التشييد والبناء وتكلفة بلغت أكثر من ملياري دولار.

ويمثل ميناء طنجة المتوسط مشروعا لبنية تحتية متكاملة بحسب المسؤولين المغاربة ويهدف إلى جلب استثمارات للقطاع الخاص بقيمة مليار دولار وخلق ما يصل إلى 145 ألف فرصة عمل.