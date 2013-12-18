326 مليار ريال.. قروض "استهلاكية" في السعودية

بلغ حجم الائتمان والقروض المصرفية لدى النظام المصرفي السعودي في الربع الثالث من العام الحالي نحو 25 مليار ريال، ليستقر عند 1.107 تريليون ريال مقارنة بنحو 1.82 ترليون ريال في نهاية الربع الثاني من ذات العام.

وبحسب صحيفة الجزيرة، فقد أوضحت بيانات حديثة من مؤسسة النقد "ساما"، أن حجم الائتمان قصير الأجل أقل من سنة بلغ 586 ملياراً و 712 مليون ريال تمثّل أكثر من 50% من قيمة القروض القصيرة الإجمالية، فيما بلغت قيمة القروض المتوسطة الأجل من سنة إلى 3 سنوات 203 مليارات و154 مليون ريال، والقروض الطويلة الأجل أكثر من 3 سنوات بلغت 317 ملياراً و818 مليون ريال.

وكشف التقرير أن إجمالي القروض الاستهلاكية وقروض بطاقات الائتمان قد زاد في الربع الثالث من العام الحالي بأكثر من 5.7 مليار ريال ليبلغ 326 ملياراً و888 مليون ريال، مقارنة بنحو 321 ملياراً و163 مليون ريال في الربع الثاني من العام الحالي، فيما ارتفع إجمالي قروض البطاقات الائتمانية ليبلغ 7 مليارات و971 مليون ريال، مقارنة بنحو 7 مليارات و696 مليون ريال في الربع الثاني من عام 2013. وأبان التقرير أن حجم التمويل العقاري من القروض الاستهلاكية بلغ أكثر من 43 ملياراً و91 مليون ريال في الربع الثالث من 2013، بينما كان في الربع الثاني 41 ملياراً و475 مليون ريال، فيما بلغ حجم التمويل للسيارات والمعدات 61 ملياراً و314 مليون ريال، مقارنة بنحو 61 ملياراً و832 مليون ريال.

وأضاف التقرير أنه زادت القروض الأخرى التي لا تشمل التمويل العقاري والسيارات والمعدات لتبلغ 220 ملياراً و481 مليون ريال في الربع الثالث من العام الحالي 2013 مقارنة بنحو 217 ملياراً و855 مليون ريال في الربع الثاني من ذات العام.

وأشار تقرير مؤسسة النقد إلى بلوغ إجمالي عدد فروع المصارف العاملة في المملكة 1735 فرعًا مصرفيًا في الربع الثالث من العام الحالي، مقارنة بنحو 1722 فرعاً مصرفياً في الربع الثاني من ذات العام، فيما زاد عدد أجهزة الصرف الآلي في الفترة ليبلغ إجماليها 13516 صرافاً آلياً مقابل 13231 في الربع الثاني.

وأفاد أن إجمالي السحوبات النقدية من أجهزة الصرف الآلي بالمملكة في الربع الثالث من 2013 بلغت أكثر من 161 ملياراً و571 مليون ريال مقارنة بنحو 169 ملياراً و132 مليون ريال في الربع الثاني من ذات العام.