ونستون تشرتشل.. يعود "نقداً" بـ2016

قال مصرف إنكلترا المركزي إنه سيتخلى عن عملته الحالية بحلول عام 2016 بعدما يعتمد في ذات الفترة أوراقاً نقدية من البلاستيك، كي تطابق العملات في جميع أنحاء العالم.

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بحسب صحيفة الحياة، أوضح المصرف أن العملة البلاستيكية ستُصنع من أفلام رقيقة وشفافة ومرنة مشتقة من مادة بولي بروبلين، وستكون أنظف وأكثر أماناً من نظيرتها المصنوعة من ورق القطن والمستخدمة منذ أكثر من 100 عام.

وأضاف أن أوراقاً نقدية من فئة 5 جنيهات تحمل صورة رئيس الوزراء البريطاني السابق ونستون تشرتشل، ستكون أول عملة بلاستيكية سيطرحها للتداول في العام 2016.

وكان مصرف إنكلترا أعلن في أيلول/سبتمبر الماضي أنه وضع خططاً لإصدار أوراق نقدية من البلاستيك اعتباراً من العام 2016 ستكون أكثر أماناً و"لن تتأثر في حال وضعت عن طريق الخطأ في الغسالة الكهربائية مع الثياب".

وذكر أنه أمضى ثلاثة أعوام في دراسة آثار تغيير عملة الجنيه الإسترليني من ورق القطن إلى البلاستيك، وسيبدأ تطبيق ذلك على الأوراق النقدية الجديدة من فئة 5 جنيهات، والتي ستحمل صورة تشرتشل، وعلى الأوراق النقدية من فئة 10 جنيهات إسترلينية خلال فترة لاحقة.





