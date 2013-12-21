"المركزي الياباني" يواصل سياسة التيسير النقدي

قرر بنك اليابان المركزي مواصلة إجراءاته القوية للتيسير النقدي من أجل تنشيط اقتصاد البلاد والتغلب على الانكماش المزمن.

وأبقى البنك على تقييماته الاقتصادية الكلية قائلاً في بيان صدر يوم أمس الجمعة، بعد اجتماع استمر لمدة يومين لتحديد السياسة النقدية، إن "الاقتصاد يتعافى بشكل معتدل".

وقرر البنك المركزي في أبريل الماضي، اعتماد خطوات قوية للتيسير النقدي من أجل رفع معدل التضخم إلى 2% في غضون عامين. وتعهد رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، ومحافظ البنك المركزي هاروهيكو كورودا، بانتشال الاقتصاد الياباني بعد 15 عاما من الانكماش.

وارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 0,9% في أكتوبر الماضي، مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، وذلك في زيادة للشهر الخامس على التوالي، بفعل ارتفاع أسعار البنزين والكهرباء وسط تراجع قيمة الين.