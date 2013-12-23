القروض البنكية في المغرب ترتفع بنسبة 3.1%

كشف بنك المغرب عن نمو ملحوظ في وتيرة القروض البنكية منذ شهر أغسطس الماضي، حيث ارتفعت بنسبة 3,1 % خلال شهر أكتوبر، بعد أن بلغت 2,6% في المتوسط خلال الفصل الثالث.

وأوضح البنك المركزي في اجتماع لمجلسه عقد مؤخراً أن تسهيلات الخزينة حققت معدل نمو نسبته 0,8% في أكتوبر.

وأشار إلى أن وتيرة الزيادة السنوية لقروض التجهيزات بلغت 1,4%، بعد أن سجلت 0,7% خلال الفصل الثالث.

وبلغت القروض العقارية على أساس سنوي انخفاضاً من 5,4% خلال الفصل الثالث إلى 4,8% في أكتوبر، مسجلة بذلك تراجعاً من 8,3% إلى 7,5% وانكماشاً نسبته 2,1% في القروض الممنوحة للمنعشين، بعد ذلك المسجل في الفصل السابق والمقدر بـ0,4%.

أما قروض الاستهلاك، فتواصل تباطؤها الذي بدأ في شهر أغسطس 2012، وانتقل ارتفاعها السنوي من 2,4% خلال الفصل الثالث إلى 1,7% في شهر أكتوبر.

يشار إلى أن مديونية الأسر لدى البنوك وصلت إلى 256 مليار درهم خلال 2012، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 9.5%، ما يمثل زيادة في وتيرة تطورها، إذ ارتفعت عام 2011 بنسبة في حدود 8.4%، ما يعني أن الأسر أصبحت أكثر لجوءاً للقروض البنكية لتمويل احتياجاتها.

وبلغ حجم القروض المتعثرة خلال العام الماضي 5.9% من إجمالي القروض الممنوحة، علماً بأن معدل تغطيتها استقر في حدود 71%.

وتمثل القروض الموجهة للأسر 33% من إجمالي القروض الممنوحة من قبل المؤسسات البنكية، و31% من الناتج الداخلي الإجمالي.