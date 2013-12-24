تقرير: 902 مليار ريـال صافي موجودات البنوك القطرية

كشف تقرير المجموعة للأوراق المالية أن موجودات البنوك القطرية قد انخفضت مع نهاية شهر نوفمبر بمقدار 10 مليارات ريـال وبنسبة 1.1% لتصل إلى مستوى 902.8 مليار ريـال، مقارنة بـ912.8 مليار ريـال مع نهاية شهر أكتوبر.

واستقرت جملة ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي عند مستوى 35.2 مليار ريـال بدون تغيير عن أكتوبر، وتوزعت ما بين 25.2 مليار ريـال رصيد الاحتياطي الإلزامي بارتفاع 0.1 مليار ريال عن الشهر السابق، علماً أن هذا الاحتياطي هو الذي تضعه البنوك لدى المركزي بما نسبته 4.75% من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم وبدون فوائد، وفقاً لصحيفة "الراية" القطرية.

انخفضت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 12.2 مليار ريال إلى مستوى 231.5 مليار ريـال. وقد توزعت هذه الودائع بين 64.2 مليار ريـال للحكومة و133.1 مليار ريـال للمؤسسات الحكومية، و34.2 مليار ريـال للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100% وتزيد على 50%. ومن جهة أخرى انخفضت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 2.6 مليار ريـال لتصل إلى 237.7 مليار ريـال.

من جهة أخرى، انخفض رصيد السندات والأذونات الحكومية القطرية لدى البنوك بنحو 0.75 مليار ريـال إلى مستوى 123.35 مليار ريـال، وبالمحصلة انخفض مجمل الدين العام المحلي -حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية وأذونات وسندات - بنحو 3.35 مليار ريـال إلى مستوى 361.05 مليار ريـال.

وارتفعت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر نوفمبر بنحو 2.9 مليار ريـال إلى مستوى 265.6 مليار ريـال، إضافة إلى ودائع بقيمة 6.8 مليار ريـال للمؤسسات المالية غير المصرفية. وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي في شهر نوفمبر بنحو 1.9 مليار ريـال لتصل إلى 281.9 مليار ريـال، إضافة إلى قروض وتسهيلات بقيمة 9.6 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي.

وبلغت القروض الاستهلاكية 81.3 مليار ريـال بانخفاض مقداره 1.8 مليار ريـال. وبلغت القروض العقارية 82.9 مليار ريـال بانخفاض مقداره 1.1 مليار ريـال.

وانخفضت استثمارات البنوك في الأوراق المالية خارج قطر بمقدار 0.2 مليار ريـال إلى 25.6 مليار ريـال، وتوزعت بين 22.2 مليار ريـال سندات وصكوك، و3.4 مليار ريـال أسهم وأخرى، وانخفضت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بمقدار 5.8 مليار ريـال لتصل إلى 61.1 مليار ريـال. وانخفضت قروض البنوك إلى جهات خارجية بنحو 0.5 مليار ريـال إلى 41.3 مليار ريـال. وفي المقابل انخفضت مطلوبات البنوك الخارجية من بنوك داخل قطر بمقدار 7.8 مليار ريـال إلى 128.1 مليار ريـال، وانخفضت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع وغيرها بنحو 0.3 مليار ريال إلى 46.3 مليار ريـال.

