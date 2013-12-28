"التسليف" السعودي يرفع القروض الاجتماعية 33% في 2014

ذكرت مصادر مسؤولة أن بنك التسليف والادخار في السعودية ينوي رفع قيمة القروض الاجتماعية من 45 ألفاً إلى 60 ألف ريال، بعد ارتفاع الأسعار مؤخرا.

وبحسب صحيفة الشرق الأوسط، قال فارس البسام نائب مدير إدارة الائتمان في البنك السعودي للتسليف إن آلية جديدة ستصدر مطلع 2014 تمت مراجعتها، وتعديل بعض الأنظمة والمعايير التي يفرضها البنك بشأن الإقراض، مشيراً إلى أن الآلية ستشمل تعديل سقف الرواتب وعمر المقترض.

وأكد البسام أن البنك رفع دراسة إلى مجلس الإدارة برفع قيمة القروض الاجتماعية، رافضاً الإفصاح عن حجم الزيادة، كما سيتم رفع سقف الرواتب من 8 آلاف إلى عشرة آلاف ريال، مضيفاً أن التعديلات الجديدة ستُدخل شريحة كبيرة ضمن قائمة المستفيدين، وحالياً ننتظر اعتماد مجلس الإدارة للقرارات لتنفيذها.

وأشار إلى أن برنامج القروض الاجتماعية يشمل ثلاثة أنواع، وهي: الزواج، الأسرة، الترميم. ويستهدف شريحة مهمة من المواطنين وهم ذوو الدخل المنخفض، حيث يتيح لهم هذا البرنامج الفرصة للحصول على قروض بسيطة وميسرة تمكنهم من مواجهة بعض الالتزامات الناشئة عن احتياجاتهم الأساسية، سواء للفرد أو الأسرة، وأوضح أن البرنامج تم العمل على تطوير إجراءاته وأساليبه الإلكترونية لتقديم الطلب، بحيث يتم تنفيذ كافة العمليات المتعلقة بطلب القرض آلياً وفق تعليمات واضحة.

وأكد أن جميع البيانات الخاصة بالمستفيدين متوافرة لدى البنك، وليست هناك حاجة لقيام المستفيدين بمراجعة البنك، حيث سيتم حسم المبلغ من حسابات المستفيدين، وسيتضح لهم ذلك من خلال الاطلاع على حساباتهم عبر صفحة العميل الشخصية في الموقع الإلكتروني للبنك.