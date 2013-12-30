الحكومة البريطانية تفكر في بيع حصتها ببنك لويدز

قالت صحيفة ديلي تلغراف نقلا عن مصادر لم تحددها إن الحكومة البريطانية يمكن أن تبيع كل حصتها التي يبلغ حجمها 18.4 مليار جنيه إسترليني في مجموعة لويدز المصرفية في 2014.

وذكرت الصحيفة أن كل حصة الحكومة يمكن أن تباع خلال الاثني عشر شهرا المقبلة في مزيج من عروض التجزئة والعروض المؤسسية.

وباعت الحكومة البريطانية بالفعل 6% من حصتها في البنك المؤمم جزئيا وجمعت أكثر من 3.2 مليار جنيه (5.28 مليار دولار) في سبتمبر من العام الجاري.

وتملك الحكومة حاليا نحو 33% من البنك بعد 5 سنوات من إنقاذ الحكومة ليودز ومنافسه البنك الملكي الاسكتلندي في ذروة الأزمة الائتمانية.