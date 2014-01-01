930 مليار دولار القروض المجمعة بأوروبا والشرق بـ2013

ارتفعت القروض المجمعة في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا 32% إلى 930 مليار دولار في 2013 من 703 مليارات دولار في 2012، إذ استغل المقترضون تحسن أحوال السوق للحصول على شروط أفضل.

وقال مسؤول عن ترتيب القروض رفض نشر اسمه "كانت السوق قوية بشكل ملحوظ في 2013 وهناك ثقة كبيرة في 2014.

وزادت المبالغ لكن السوق قادرة على استيعاب المزيد إذ أن الطلب زائد والمعروض لا يكفي. الأسواق تستطيع استيعاب مزيد من عمليات الدمج والاستحواذ وامتصاص مزيد من المبالغ في 2014. السوق نفسها في وضع قوي".

وأظهرت بيانات من مؤسسة تومسون لتسعير القروض أن إعادة التمويل شكلت نحو 70 % من إجمالي القروض في 2013 إذ أن تمويل الاستحواذ ظل محدودا.

وبلغ حجم إعادة التمويل 645 مليار دولار في 2013 مرتفعا 55% عن العام السابق حيث استغلت الشركات تنافس البنوك لإعادة تمويل القروض القائمة في وقت مبكر بأسعار أرخص ولمدد أطول.

وساعدت موجة إعادة التمويل المبكرة على تعزيز عدد الصفقات إذ تم إنجاز 1469 قرضا في 2013 بزيادة 20% عن العام السابق، وهو أكبر عدد منذ 2007.

وبالرغم من انحسار تقلبات السوق ورغبة البنوك في ترتيب القروض تراجعت قروض الدمج والاستحواذ إلى أدنى مستوى في 14 عاما مسجلة 100 مليار دولار إذ ان التقييمات المرتفعة للشركات والشكوك المحيطة بانتعاش السوق لم تشجع الراغبين في الاستحواذ.