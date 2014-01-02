"أبوظبي الإسلامي" مصر يحقق نتائج قياسية بـ2013

استطاع مصرف أبوظبي الإسلامي - فرع مصر - أن يحقق نتائج إيجابية غير مسبوقة خلال 2013، في ظل تنفيذ خطة هيكلة شاملة، وإطلاق خدمات مصرفية متوافقة ومبادئ الشريعة الإسلامية، لتلبية الاحتياجات المالية للعميل بما يتخطى توقعاته.

وانعكست خطة التطوير التي طبقها المصرف على نتائجه المالية، رغم الاضطرابات السياسية والتباطؤ الذى شهده الاقتصاد المصري في العام الماضي.

وحقق المصرف صافي أرباح لأول مرة في مصر وصل إلى 11.4 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2013، ثم تضاعفت الأرباح خلال الربع الثاني لتبلغ 22.5 مليون جنيه، وتتواصل المؤشرات الإيجابية للأداء المالي للمصرف لتتجاوز نسبة نمو الأرباح 54.7% في الربع الثالث مقارنة بالربع الثاني، حيث بلغ صافي ربح 34.9 مليون جنيه، ليسجل صافي الربح المحقق خلال التسعة شهور الأولى من عام 2013 مبلغ 68.8 مليون جنيه، بتحسن قدره329.7 مليون جنيه مقارنة بالفترة المماثلة من العام 2012.

وقالت نيفين لطفي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، إن قيام المصرف بتنقية الميزانية من آثار محفظة الديون الرديئة، وزيادة معيار كفاية رأس المال ليصل إلى 11.28%، وفقاً لمعيار بازل2 في نهاية الربع الثالث من 2013، نتج عنه نمو جوهري في أعمال كافة القطاعات.

وأضافت أن محفظة تمويلات قطاع الشركات حققت نمواً لتبلغ 3.8 مليار جنيه مصري في 30 سبتمبر 2013، وجاء النمو بشكل رئيسي من عملاء قطاع الشركات الكبرى والقطاع الحكومي.

وحول ملامح استراتيجية البنك في 2014، قالت نيفين إن رؤيتنا تتمثل في أن نصبح بنكاً رائداً في تقديم خدمات مصرفية شاملة، مع التركيز على الخدمة المتميزة والمنتجات المبتكرة، فسنعمل على أن نكون الاختيار الأول لعملاء التجزئة المصرفية، ونقدم لهم أحدث الخدمات المتطورة بما يتناسب مع احتياجاتهم.