"مركزي الإمارات" يلزم ربط "الصرافة" ببوابة الخدمات

هدّد المصرف المركزي الإماراتي باتخاذ إجراءات صارمة بحق شركات الصرافة التي لم تنفذ عملية الربط ببوابة خدمات المصرف المركزي، حيث ستصل بعض الغرامات إلى سحب الترخيص، مبيناً أن آخر مهلة حددت هي نهاية الشهر الجاري وفقاً لصحيفة "الإمارات اليوم".

وقال محافظ المصرف المركزي، سلطان بن ناصر السويدي، في تعميم أرسل إلى شركات الصرافة في الإمارات، إن بعض الصرافات لم تنفذ الربط اللازم ببوابة خدمات المصرف المركزي حتى 30 ديسمبر 2013، رغم أن (المركزي) عمّم عليها بضرورة الربط منذ عام 2006، معتبراً أن من شأن ذلك أن يعيق عملية الإبلاغ عن التحويلات المالية بواسطة نظام الاتصال المباشر، المخصص لأغراض رفع التقارير بشأن التحويلات المالية.

يُذكر أن المصرف المركزي عمّم في عامي 2006 و2007 على شركات الصرافة، ضرورة الربط المباشر مع نظام المصرف المركزي، ما يمكّن الأخير من رفع تقارير عن عمليات التحويلات المالية التي تتم، وذلك في إطار جهوده مكافحة غسل الأموال.

ويوفر النظام لشركات الصرافة قدرة على الإبلاغ بشكل يومي عن جميع أنواع التحويلات المالية، والتفاصيل الخاصة بالمحوّلين والمستفيدين، في وقت بدأ فيه التطبيق الفعلي للنظام في أبريل 2006. وأمّن المصرف المركزي، منذ بدء تطبيق النظام، مساعدة تقنية للشركات، لحثها على سرعة الربط، إلا أنه لاتزال هناك شركات غير ملتزمة.

يُشار إلى أن أحدث إحصاءات لـ"المركزي" تشير إلى وجود 131 شركة صرافة في الدولة.