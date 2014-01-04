تراجع موجودات مصرف لبنان من العملات الأجنبية

أظهر تقرير دوري لمصرف لبنان المركزي، نشر يوم أمس الجمعة، أن موجوداته من العملات الأجنبية تراجعت في شهر ديسمبر الماضي بقيمة 198.14 مليون دولار أميركي.

وارتفعت موجودات مصرف لبنان المركزي من العملات الأجنبية منذ بداية عام 2013 بنحو 109.60 مليون دولار. وبلغت موجودات المصرف من العملات الأجنبية نحو 35.30 مليار دولار في نهاية العام الماضي.

وكانت موجودات مصرف لبنان المركزي من العملات الأجنبية قد ارتفعت في عام 2012 بنحو 3 مليارات و501 مليون و386 ألف دولار. ووصلت موجودات المصرف من العملات الأجنبية في عام 2011 إلى حوالي 32 ملياراً و236 مليوناً و60 ألف دولار بعد أن كانت قد وصلت في عام 2010 إلى 30 ملياراً و603 ملايين و40 ألف دولار.