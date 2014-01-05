%8 ارتفاع في حجم الائتمان المصرفي للبنوك بعُمان

حقق حجم الائتمان المصرفي للبنوك التجارية في سلطنة عمان خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2013 ارتفاعاً بنسبة 8%، حيث بلغ نحو 15 ملياراً و169.04 مليون ريال عماني، مقارنة بـ13 ملياراً و954.6 مليون ريال خلال الفترة نفسها من عام 2012.

وحصل قطاع القروض الشخصية على 6 مليارات و21.93 مليون ريال، أي ما نسبته 39.7% من إجمالي الائتمان المصرفي للبنوك التجارية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي. في حين حصل قطاع الإنشاءات على مليار و499.1 مليون ريال أي ما نسبته 9.9%. وقطاع الخدمات على مليار و303.3 ملايين ريال بنسبة 8.6%، يليه قطاع الصناعة بواقع مليار و253.35 مليون ريال بنسبة 8.3% من إجمالي الائتمان المصرفي، وفقا لصحيفة "البيان".

وحصل قطاع المواصلات والنقل على 990.52 مليون ريال أي ما نسبته 6.5% من حجم الائتمان الممنوح للبنوك التجارية بنهاية شهر سبتمبر من العام الماضي. وحصل قطاع الاستيراد على 795.7 مليون ريال بنسبة 5.2% ثم قطاع الكهرباء والغاز والمياه بواقع 770.85 مليون ريال بنسبة 5.1%. كما حصل قطاع المؤسسات المالية على 682.2 مليون ريال أي ما نسبته 4.5%. وحصل قطاع تجارة الجملة والمفرق (التجزئة) على 652.86 مليون ريال بنسبة 4.3%. يليه قطاع التعدين (المناجم والمحاجر) الذي حصل على 558.1 مليون ريال وبنسبة 3.7%.

وبلغ حجم الائتمان المصرفي الممنوح لقطاع الزراعة والانشطة المرتبطة به بنهاية شهر سبتمبر من العام الماضي 48.8 مليون ريال وشكل ما نسبته 0.3%. وحصل قطاع التصدير على 32.54 مليون ريال بنسبة 0.2%. وحصل قطاع الحكومة على 18.87 مليون ريال بنسبة 0.1% من إجمالي الائتمان المصرفي.

كما بلغ حجم الائتمان المصرفي للبنوك التجارية في السلطنة للأنشطة الاقتصادية الأخرى خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي 383.27 مليون ريال وبنسبة 2.5%. فيما بلغ حجم الائتمان المصرفي لغير المقيمين 157.52 مليون ريال وبنسبة 1% من اجمالي حجم الائتمان المصرفي.